أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3%

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط بأكثر من 3% الاثنين؛ بدعم توقعات بأن زيادة وفيرة في الطلب تغذيها حملات التطعيم ضد كوفيد-19 ستكون كافية لاستيعاب نفط إيراني سيعاد إطلاقه إلى السوق إذا أدت المحادثات الغربية مع طهران إلى رفع العقوبات.

برنت:

وبحلول الساعة 1420 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.56 دولار، أو 2.4% عند 68 دولارًا للبرميل، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.5% إلى 65.19 دولار للبرميل.

أسعار النفط:

وكانت أسعار النفط هبطت الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

وقال محللون من إيه إن زد في مذكرة اليوم: “إنتاج النفط الإيراني ارتفع في الأشهر الأخيرة، على الأرجح توقعًا لرفع العقوبات”.

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