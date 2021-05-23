أطعمة تعزز الصحة الفرد خلال الصيف

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، إلى الاهتمام بالتغذية الصحية وتناول السوائل بشكل جيد لمواجهة حرارة الصيف، وجعل الجسم في حالة ترطيب دائم.

وبين أنه مع ارتفاع حرارة الأجواء خلال فصل الصيف يهمل الكثير من الأفراد تناول السوائل بحجة عدم الشعور بالعطش أثناء تواجدهم داخل البيت، وهذا غير صحيح إذ إنه حتى في حال عدم الشعور بالعطش يجب أن يكون معدل الاستهلاك للسوائل يفوق ٧ أكواب.

أطعمة لمواجهة حر الصيف:

وقالت في تصريحات لـ” المواطن“، إن هناك فواكه وأطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الصيف مع ارتفاع الحرارة ومنها:

⁃ التفاح، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، فهو يعمل على ترطيب الجسم، وتقليل الإحساس بالعطش والتعب، بجانب أنه يمتلك العديد من الفوائد، فهو يساعد في تنظيف الجسم وتخليصه من السموم إلى حد كبير.

⁃ الكمثرى، إذ تعتبر من أفضل الفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم، حيث إنها تحتوي على نسبة 84% من الماء، بجانب أنها تقلل الإصابة بخطر السكتة الدماغية.



⁃ البروكلي، ويعتقد البعض أنه لا يحتوي على الماء، وهذا غير صحيح، إذ يحتوي على 91% من الماء، لذلك يعمل على تخفيف درجات الحرارة المرتفعة في الجسم.

الخضراوات في الصيف:

⁃ الخس، ويعتبر من أهم الخضراوات المرطبة للجسم، وتتعدد فوائده حيث يعتبر مصدر جيد لمعدن البوتاسيوم الذي يحفظ توازن الماء في الخلايا، مما ينعكس على وظائف أعضاء الجسم بالإيجاب.

⁃ خضار على البخار، مثل الباذنجان والطماطم والكوسة والبطاطس تعمل على ترطيب الجسم الترطيب، وإكسابه الطاقة اللازمة له في الوقت ذاته.

⁃ البطيخ، ويمثل الماء حوالي 90% من مكوناته، لذلك يساعد على إبقاء الجسم رطبًا في درجات الحرارة المرتفعة.

⁃ الشمام، ويحتوي على نسبة كبيرة من الماء، الذي يخفض من حرارة الجسم، كما يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يسهم في خفض ضغط الدم الذي تزيد مستوياته عند ارتفاع درجات الحرارة، الذي يتسبب الشعور بالصداع.

⁃ الخيار، ويحتوي على نسبة كبيرة أيضًا من الماء، ويحتوي على بعض المعادن والفيتامينات مثل الزنك والفسفور والكالسيوم وفيتامين “B”، ويساعد الجسم على التخلص من السموم، لأنه يعتبر من الأغذية المدرة للبول.

أهمية الفواكه:

⁃ الفواكه الحمضية: مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات التي تعمل بصورة كبيرة على خفض حرارة الجسم وتحافظ على البشرة بسبب احتوائها على نسبة عالية من فتامين C.

⁃ العنب والموز، وتحتوي هذه الأطعمة على مادة التانين، وهي مادة تحسن من قدرة الجسم على امتصاص الماء، ما يزيد من محتوى الماء في الخلايا، وبدورها تساعد في خفض حرارة الجسم.

طرد حرارة الجسم:

ولفتت إلى أنه عند ارتفاع حرارة الأجواء يتفاعل جسم الإنسان مع الحرارة الخارجية بضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجلد، وذلك حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية إلى السطح، وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق ومع تبخر ذلك العرق، تبدأ حرارة الجسم بالانخفاض مرة أخرى، مع التأكيد على عدم الخروج عند ارتفاع درجة الحرارة إلا للضرورة، ويجب تغطية الرأس وارتداء النظارات الشمسية، والحرص على التواجد في الأماكن الباردة أو المظلة.

ضرورة تناول الماء:

وشددت على ضرورة تناول الماء فهو مهم لجسم الإنسان الذي يتكون من نحو 75% من الماء، وهي أهمية تزيد بشكل كبير خلال فترات الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، وينصح بتناول الماء المعتدل في البرودة، مع الحرص على توجيه الأطفال بتناول السوائل بشكل جيد تفاديًا لحدوث الجفاف، وللمحافظة على ترطيب الجسم.

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