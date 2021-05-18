ألمانيا تقدم 40 مليون يورو لدعم غزة

المواطن- متابعة

قالت ألمانيا إنها تتعهد بتقديم 40 مليون يورو أي نحو 48.8 مليون دولار؛ لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني من ديارهم.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة: نسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة، مضيفًا أن ألمانيا ستقدم 40 مليون يورو، بحسب وكالة رويترز.

ويُذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن الثلاثاء، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، التي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وتتواصل لليوم الثامن عمليات التصعيد المتبادل بين حماس وإسرائيل، رغم مساعي التهدئة والمناشدات الدولية للجانبين بوقف إطلاق النار.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد كشفت مصادر أن إسرائيل لا تنوي التراجع بسهولة عن تحقيق كافة البنود المدرجة على ما تُسميه بـ بنك الأهداف لحملتها في غزة والتي تستهدف بالأساس تدمير البنية العسكرية لحركة حماس.

شارك الخبر







شارك الخبر