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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 4567 جولة رقابية وتغرم 31 محلاً تجارياً مخالفاً

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 4567 جولة رقابية وتغرم 31 محلاً تجارياً مخالفاً

2021/05/18
الساعة 1:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 4567 جولة رقابية وتغرم 31 محلاً تجارياً مخالفاً
المواطن - مكة المكرمة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 4567 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 شوال الجاري، أسفر عنها تغريم 31 محلاً تجارياً مخالفاً وإغلاق محلين تجاريين مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمكة المكرمة.

تطبيق الاشتراطات الاحترازية

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي بأن جميع كوادر البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تقوم بالمراقبة الدورية واليومية وتطبيق الاشتراطات الاحترازية على جميع المحلات.

الطاقة الاستيعابية والحد من التزاحم

وأكد الزايدي على إلزام المنشآت بالطاقة الاستيعابية للحد من التزاحم وضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين مرتادي المحلات.


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