أمانة جازان تبدأ بتنفيذ خطتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاهي

المواطن - واس

بدأت أمانة منطقة جازان تنفيذ خطتها الرقابية والإشرافية لتطبيق الإجراءات الخاصة في المقاهي الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

اشتراطات صحية:

وأوضحت الأمانة أن الاشتراطات الصحية لعودة عمل المقاهي تضمنت التأكد من أن جميع العاملين في المقهى محصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي)، وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، مبينة أنه في حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR بشرط أن لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها عن سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 ذو القعدة 1442هـ بتواجد العاملين غير المحصنين في المقهى، بالإضافة إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، ويجب تقديم الطعام وغيره في الأماكن المفتوحة.

عودة عمل المقاهي:

وأكدت أمانة جازان على جميع الإدارات والبلديات المرتبطة بها بتطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الصحية لعودة عمل المقاهي، والقيام بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت لهذه البروتكولات، مشددة على إلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات بروتوكولات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع، وعدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم، داعية الجميع إلى التعاون والابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.

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