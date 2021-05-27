أمانة جدة تغلق 64 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة بالمحافظات أمس، إغلاق 64 منشأة تجارية لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الاحترازية، من أصل 83 مخالفة.

أمانة جدة تنفذ 4040 جولة رقابية:

وتمثلت مخالفات الإغلاق في عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة ، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الالتزام بتطبيق توكلنا، وعدد من المخالفات الوقائية ،بحسب واس.

وشملت الجهود الرقابية 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة بواقع 4040 جولة رقابية قامت بها الأمانة مع عدد من الجهات المعنية بمراقبة التأكد من اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وسابقًا أعلنت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة 63 إغلاق منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

جولات أمانة جدة الرقابية:

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4141 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 214 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

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