أمانة جدة تنجز 45 % من مشروع تصريف الأمطار بحي المنار

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 45% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لحي المنار بطريقة الحفر المفتوح، والذي يهدف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار والأجواد والسامر والتوفيق، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 239،497 مليون ريال.

شبكات تصريف مياه الأمطار

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار، ويشمل تركيب أنابيب بطول 9741 مترًا وتصل أقطارها إلى 3000 ملم، بالإضافة لتركيب مناهل ومصائد تصريف وكذلك عبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.

أكبر مشاريع الحفر المفتوح

وأشار الزهراني إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 572 يدًا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة، مبينًا أن الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 75 ألف متر مكعب وبعمق يصل إلى 13 مترًا، كما اشتمل على تركيب 139 منهولًا، لافتًا إلى أن الأعمال ستتضمن إعادة السفلتة وتحسينها وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.

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