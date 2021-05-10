أمانة عسير تستعد لإجازة عيد الفطر بخطة شاملة ونحو 11 ألف حاوية

المواطن - واس

أعدت أمانة منطقة عسير خطة تشغيلية لنظافة الأسواق والمسالخ والميادين والشوارع الرئيسة، وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال أهالي مدينة أبها وزوارها طوال أيام عيد الفطر المبارك .

خطة الأمانة:

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخطة توزعت ما بين أعمال التهيئة والنظافة لعدد من المواقع مثل: المسالخ وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة والميادين والشوارع الرئيسة، من خلال نشر فرق العمل والدوريات التي تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة العامة.

تغطية الأسواق:

وأشار الحميدي إلى تغطية جميع الأسواق العامة والشعبية و الحدائق و الميادين بالقوى العاملة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من خلال زيادة عدد ساعات العمل، ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة وتعزيز عدد الحاويات بنحو 11 ألف حاوية مختلفة الأحجام .

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