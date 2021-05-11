أمريكا تتيح لقاح فايزر للأطفال من عمر 12 عامًا

المواطن - متابعة

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.

موافقة كاملة:

وقال مصنعو اللقاح: إنهم بدؤوا إجراءات الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة الأمريكية: إنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

يذكر أن اللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عامًا في الولايات المتحدة.

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