أمريكا تجلي موظفيها من الهند بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أجلت الولايات المتحدة الأمريكية موظفيها غير الطارئين من الهند بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل خارج عن السيطرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت على مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، نصحت الخارجية الأمريكية رعاياها بعدم السفر إلى الهند، وقالت إن على الراغبين في المغادرة الاستفادة من وسائل النقل التجارية المتاحة.

حالات كورونا في الهند

وتشهد الهند ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت اليوم الخميس 412262 إصابة و3980 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

بذلك تجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون إصابة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 230168 حالة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

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