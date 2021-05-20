أمطار رعدية على الباحة حتى الثامنة مساء 

المواطن - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

شارك الخبر







شارك الخبر