أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الواحدة صباحًا

المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات المهد والحناكية ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح غد السبت.

حالة الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.

شارك الخبر







شارك الخبر