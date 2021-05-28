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أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الواحدة صباحًا
تشمل الحالة نشاطًا للرياح السطحية

أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الواحدة صباحًا

2021/05/28
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الواحدة صباحًا المدينة المنورة أمطار وتدني الحرارة
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات المهد والحناكية ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح غد السبت.

حالة الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.


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