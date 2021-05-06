أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

رياح نشطة

كما توقّع استمرار تأثير الرياح النشطة التي قد تثير الأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها.

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