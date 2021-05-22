أمطار رعدية وسماء غائمة بعدة مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، وتمتد إلى الطائف.

سحب رعدية ورياح نشطة:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن السماء تكون غائمة جزئيًّا، وتتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة:

وتسجل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة بالمنطقة الشرقية، وتحديدًا في الأحساء، وهي 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.

شارك الخبر







شارك الخبر