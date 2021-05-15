أمطار وبرد مع سيول على عسير حتى التاسعة 

المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات أحد رفيدة وظهران الجنوب وسراة عبيدة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية ، الحدود الشمالية ،الجوف قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.

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