أمنيات بتال القوس للفرق المهددة بالهبوط بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي بتال القوس تساولًا لمتابعيه عبر “تويتر” حول من يتمنون بقائه في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد هبوط نادي العين بشكل رسمي.

ويتنافس كل من ضمك والوحدة والباطن والقادسية وأبها على البقاء في دوري المحترفين السعودي.

وغرد القوس عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “من تتمنى بقاءه في الدوري من الفرق المتصارعة على الهروب ؟، شخصيًا أتمنى بقاء أي فريق ما يكون صيدًا سهلًا للكبار، وثانيًا ملعبه زين، وثالثًا أحب دايمًا تكون كل منطقة جغرافية في بلادنا ممثلة بفريق في الدوري الممتاز”.

نتائج مباريات الجولة الـ27

يذكر أن مباريات الجولة الـ27 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، كانت انتهت بفوز الاتفاق على الشباب، وفوز الفيصلي على أبها، وفوز النصر على العين، وتعادل الهلال مع الباطن، وفوز الأهلي على القادسية.

بينما فاز الوحدة على الفتح، والرائد خسر أمام التعاون، أما نادي الاتحاد فتعادل مع ضمك بهدف لكل فريق.

الهلال منفرد بـ صدارة دوري محمد بن سلمان

ويتصدر الهلال حاليًا، ترتيب دوري المحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الاتحاد ثالثًا، والتعاون رابعًا ولكل منهما 47 نقطة، أما فريق النصر فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 42 نقطة.

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