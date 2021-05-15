أمن الدولة تباشر مهام أمن المطارات لوصول المسافرين إلى وجهتهم سالمين

المواطن - الرياض

أكدت رئاسة أمن الدولة أن المباحث العامة تباشر مهام أمن المطارات لوصول المسافرين إلى وجهتهم سالمين، ولضمان رحلة آمنة.

رئاسة #أمن_الدولة: لضمان رحلة آمنة، تباشر المباحث العامة مهام أمن المطارات؛ لوصول المسافرين إلى وجهتهم سالمين#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/BVyV153pjX — صحيفة المواطن (@almowatennet) May 15, 2021

رفع تعليق السفر:

وبعد أقل من 72 ساعة يدخل قرار رفع حظر السفر إلى الخارج حيز النفاذ حيث سيتمكن المواطنون الراغبون في السفر من مغادرة البلاد وفق القواعد والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الصحية في المملكة.

الفئات المستفيدة من قرار السفر للخارج

وقد حددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر للخارج كما يلي:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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