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أمير الرياض: مباراة ممتعة من الفيصلي والتعاون
مؤكدًا على أن الفريقين فائزان

أمير الرياض: مباراة ممتعة من الفيصلي والتعاون

2021/05/28
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أمير الرياض: مباراة ممتعة من الفيصلي والتعاون أمير الرياض
المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الثناء لأداء فريقي التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك، الذي انتهى بفوز عنابي سدير باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

أمير الرياض يصف المباراة بـ الجميلة والممتعة

وتحدث الأمير فيصل بن بندر قائلًا للقنوات الرياضية السعودية: ” مباراة ممتعة وجميلة من الفريقين، حقيقة ظهرت الندية والتنافس الشريف بينهما، ونحمد الله على أن السعودية لديها قيادة حكيمة ترسم الطريق من أجل بلادنا ومن أجل تحقيق ما نريد”.

وتابع الأمير فيصل بن بندر: ” يجب أن نهنئ الفريقين بما قدما، ولا يوجد فائز وخاسر، بل يوجد فريق صاحب مركز أول وآخر صاحب مركز ثانٍ”.

أمير الرياض يتوج الفيصلي باللقب

وكان الأمير فيصل بن بندر توج فريق الفيصلي بلقب كأس الملك، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حيث صعد لمنصة التتويج كل من فهد المدلج رئيس الفيصلي وشاموسكا مدرب عنابي سدير وقائد الفريق الكروي الأول بالنادي.


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