أمير الرياض: مباراة ممتعة من الفيصلي والتعاون

المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الثناء لأداء فريقي التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك، الذي انتهى بفوز عنابي سدير باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض :#نهائي_أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/yI0YP7OCfh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 27, 2021

أمير الرياض يصف المباراة بـ الجميلة والممتعة

وتحدث الأمير فيصل بن بندر قائلًا للقنوات الرياضية السعودية: ” مباراة ممتعة وجميلة من الفريقين، حقيقة ظهرت الندية والتنافس الشريف بينهما، ونحمد الله على أن السعودية لديها قيادة حكيمة ترسم الطريق من أجل بلادنا ومن أجل تحقيق ما نريد”.

وتابع الأمير فيصل بن بندر: ” يجب أن نهنئ الفريقين بما قدما، ولا يوجد فائز وخاسر، بل يوجد فريق صاحب مركز أول وآخر صاحب مركز ثانٍ”.

أمير الرياض يتوج الفيصلي باللقب

وكان الأمير فيصل بن بندر توج فريق الفيصلي بلقب كأس الملك، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حيث صعد لمنصة التتويج كل من فهد المدلج رئيس الفيصلي وشاموسكا مدرب عنابي سدير وقائد الفريق الكروي الأول بالنادي.

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