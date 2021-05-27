أمير القصيم يلتقي وزير الإعلام المكلف وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة

المواطن - القصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية وجود الرخص الإعلامية المهنية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وفق ضوابط وزارة الإعلام.

أهمية وجود الرخص الإعلامية المهنية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه بمقر الإمارة اليوم، بحضور معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مع ممثلي وسائل الإعلام ومديري مكاتب الصحف المحلية بالمنطقة.

الإعلام يمر بمرحلة تحول

من جانبه أكد الدكتور ماجد القصبي، أن الإعلام في المملكة يمر في مرحلة تحوّل، مرحبًا بآراء شركاء المهنة لما يخدم منسوبي الإعلام ووسائله ويدعم مخرجاتهم وأداءهم.

مما يذكر أن اللقاء تخلله طرح عدد من الأفكار والرؤى التي تركزت على دعم الجهود الإعلامية بالمملكة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبدالله المغلوث.

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