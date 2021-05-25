أمير تبوك لـ العمراني بعد تنازله عن قاتل ابنه : بيض الله وجهك

المواطن - تبوك

استقبل ‏أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، المواطن عوض العمراني وأشاد بموقفه بعد أن تنازل عن قاتل ابنه دون مقابل قبيل لحظات من تنفيذ الحكم في ساحة القصاص.

بيض الله وجهك

وقال أمير تبوك للمواطن العمراني، خلال استقباله له: “بيض الله وجهك ما قمت به ستلقاه عند ربك وفي الدنيا تلقى العمل الطيب والسمعة الطيبة”.

ساحة القصاص

وكانت ساحة القصاص في تبوك، قد شهدت مشهداً مهيباً بعدما أعلن المواطن عوض سليمان النخيري العمراني العفو عن قاتل ابنه “نايل ضيف الله العطوي” من القصاص لوجه الله تعالى.

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