أمير تبوك يستقبل عضوة الشورى البلوي ويشيد بإنجازات بنات المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك بمكتب سموه في الإمارة اليوم، عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي.

ورحّب أمير تبوك في بداية اللقاء بـالدكتورة أميرة البلوي منوهًا سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما يحظى به المجلس من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- معربًا عن اعتزازه وفخره بالدكتورة البلوي وجميع بنات المنطقة، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في مهمتها الوطنية كعضو بمجلس الشورى.

من جهتها قدّمت الدكتورة أميرة البلوي شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتوجيهات سموه السديدة وعلى دعمه المستمر والدائم لأبناء وبنات المنطقة.