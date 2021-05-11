أوروبا تعلن العمل بـ شهادة التطعيم الرقمية نهاية يونيو

المواطن- متابعة

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن تتاح شهادة التطعيم الرقمية بحلول يونيو المقبل، وذلك في خطوة لمحاولة العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح الحدود لتنقل الأفراد بينها.

وشهادة التطعيم الرقمية أو كما يُطلق عليها أيضًا الشهادة الخضراء الرقمية مهمتها هي اعتراف دولة عضو بالشخص الذي تم تطعيمه في دولة عضو أخرى بأنه محصن، وهو ما يمكنه من السفر والتنقل بحرية وأمان دون الخضوع للحجر الصحي.

بيانات شهادة التطعيم الرقمية

وتتضمن المعلومات في الشهادة بيانات حالة الشخص الخاصة بفيروس كورونا، وهي ما إذا كانت نتيجة فحص الشخص سلبية، أو ما إذا كان تعافى حديثاً من عدوى بالفيروس وتكوّنت لديه أجسام مضادة، أو أن يكون قد تم تطعيمه.

عود الدول الأوروبية إلى الحياة الطبيعية

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الكثير من الدول الأوروبية عودتها التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد إطلاق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، ومن بين أبرز هذه الدول، إسبانيا، حيث بات بإمكان الأفراد أخيراً الخروج من مناطقهم أو التجمع في الشارع مساءً.

وفي بريطانيا، يُتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، كما يستفيد 7 ملايين شخص في ألمانيا، تلقوا اللقاح من تخفيف القيود الصحية الصارمة.

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