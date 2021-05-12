أوقات صلاة عيد الفطر في جميع مناطق السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بجميع مناطق المملكة.

مواعيد صلاة عيد الفطر:

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة ستكون في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة، وفي المدينة المنورة 5 و53 دقيقة، أما في الرياض فستكون في الساعة 5 و25 دقيقة، وفي بريدة 5 و33 دقيقة.

وبالنسبة إلى صلاة العيد في الدمام فستكون في تمام الخامسة و8 دقائق، وفي أبها 5 و52 دقيقة، وفي تبوك 5 و59 دقيقة، أما في حائل فستكون في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة.

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