أول أيام شوال.. الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد مؤقتًا في منطقتين

المواطن - الرياض

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 5 مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 96 يومًا 1173 مسجدًا، تم فتح 1136 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

تفاصيل بالمساجد المغلقة:

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير، كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد؛ أربعة منها بمنطقة الرياض واثنان بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

أهمية الالتزام بالاحترازات:

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بحرص المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد اليوم، كما أهابت بالجميع بمواصلة العمل وفق البروتوكولات الصحية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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