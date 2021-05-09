أول رسالة من مورايس لنجوم الهلال

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الهلال أداءً أكثر من رائع خلال مباراة الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لينفرد بعد الفوز بخماسية بصدارة دوري المحترفين بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب.

ورفض الكثير من عشاق الأزرق، فكرة أن الزعيم أصبح قريبًا من المنافسة على لقب دوري المحترفين، حتى لا يؤثر ذلك على عقلية لاعبي الأزرق، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم الحالي.

وستكون الرسالة الأولى من البرتغالي خوسيه مورايس للاعبي الأزرق، قبل مواجهة الباطن، ضرورة تحقيق الفوز في الـ4 مباريات المتبقية بـ دوري المحترفين لضمان تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي.

أي تعثر لـ الهلال يُفيد الشباب والاتحاد

كما أن أي تعثر لنادي الهلال بالجولات المتبقية، قد يخدم مصالح الشباب والاتحاد المنافسين الأقرب مع الأزرق على لقب الدوري.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر وعضو مجلس الإدارة السابق بنادي الهلال: “لا تزال هناك مباريات صعبة، والمستويات غير مستقرة والفريق متذبذب، لقب الدوري لم يحسم لـ الأزرق ولا يزال الدوري في الملعب”.

اللقب لم يُحسم بعد

كما حرص عبداللطيف الحسيني المدرب المساعد للمدرب البرتغالي مورايس على تأكيد أن كل من قال إن الزعيم حسم اللقب فهو مخطئ، مضيفًا أن اللقب لن يُحسم إلا بعد نهاية الجولة الـ30 ويكون الأزرق فائزًا في مبارياته الـ4 المتبقية.

وسيواجه الأزرق، فريق الباطن يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ27 بـ دوري المحترفين.

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