أول قرار في التعاون بعد خسارة لقب كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي لنادي التعاون في “تويتر” عن أول قرار اتخذه المدرب البريطاني نيستور آل مايسترو مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس.

التعاون في مواجهة نارية ضد ضمك:

وذكر حساب النادي أن المدرب أشرف على تدريبات الفريق الأول اليوم الجمعة وذلك استعدادًا لمواجهة نادي ضمك بعد غد الأحد بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى لاعبو سكري القصيم الذين شاركوا في مباراة الفيصلي، تدريبات استشفائية استعدادًا لمواجهة ضمك.

وبوقت سابق، أعلن نادي التعاون، اليوم الجمعة، عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم، أليخاندرو روميرو الشهير بـ كاكو إلى بلاده بارغواي.

وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كاكو غادر إلى بلاده، مساء أمس الخميس، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، وذلك للمشاركة مع منتخب باراغواي في بطولة كوبا أمريكا 2021.

سكري القصيم في المربع الذهبي:

جدير بالذكر أن سكري القصيم يحتل المركز الرابع بـ جدول ترتيب دوري المحترفين، قبل مواجهة نادي ضمك.

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