أيهم أفضل الوتر مع الإمام أو تأخيره إلى آخر الليل؟

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أيهما أفضل الوتر مع الإمام أو تأخيره إلى آخر الليل؟

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(أيهما أفضل الوتر مع الإمام أو تأخيره إلى آخر الليل؟ ) pic.twitter.com/xVzBYoRmZZ — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) May 4, 2021

الأفضل مع الإمام:

وقال الفوزان في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن الأفضل أن يوتر المسلم مع الإمام ويكفي ويقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بعد الوتر.

ولفت إلى أن صلاة المغرب هي وتر النهار.

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