إبراهيموفيتش على رأس قائمة ميلان لـ مواجهة يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ميلان عن قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة فريق يوفنتوس اليوم الأحد بالجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

قائمة ميلان

وجاءت قائمة الروسونيري مكونة من: “أنطونيو دوناروما، جيانلويجي دوناروما، تاتا روسانو، كالابريا، دالوت، جابيا، هيرنانديز، كالولو، كايير، رومانيولي، توموري، بن ناصر، تشالهانوجلو، دياز، هاوجي، كيسي، كرونيتش، ميتي، ساليميكرس، تونالي، إبراهيموفيتش، لياو، ريبيتش، ماندزوكيتش”.

وستنطلق المباراة بين الروسونيري ويوفنتوس اليوم في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” أليانز ستاديوم” معقل فريق يوفنتوس.

ويتواجد نادي ميلان حاليًا بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، أما فريق يوفنتوس فيحتل المركز الرابع برصيد 69 نقطة.

الفوز يعني الصعود للوصافة

ويسعى الروسونيري إلى الفوز، وذلك من أجل للوصول إلى النقطة رقم 72 وبالتالي الصعود إلى المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي.

يذكر أن نادي الإنتر هو من تُوج بلقب الدوري الإيطالي ليُنهي هيمنة فريق يوفنتوس الذي احتكر اللقب لمدة 9 مواسم متتالية.

شارك الخبر







شارك الخبر