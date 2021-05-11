إجراءات الدخول إلى الأردن للمواطنين السعوديين

المواطن - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى الأردن أن السلطات في الأردن ترحب بالزوار السعوديين، مكتفية بالإجراءات المعمول بها في المملكة والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر للدخول للأراضي وفق إجراءات.

ضوابط:

ولفتت السفارة في بيان لها إلى أن الإجراءات هي تحليل كورونا سلبي النتيجة قبل دخول الأردن بما لا يزيد عن 72 ساعة وبالتالي إعفاؤهم من الفحص عند الوصول للمنفذ الأردني.

وكذلك الحصول على جرعتي لقاح كورونا أو جرعة واحدة ومر عليها 14 يومًا، مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص كورونا.

وجاء في نص بيان السفارة ما يلي:

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