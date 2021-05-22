إحباط تهريب 306 كجم حشيش في منفذي الوديعة وميناء جازان

المواطن - واس

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الوديعة وميناء جازان من إحباط محاولتي تهريب كمية من الحشيش بلغت (306,5) كجم، عُثر عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا للمملكة عبر المنفذين.

إحباط تهريب حشيش بجمرك الوديعة

وأوضحت الهيئة أن جمرك الوديعة تمكّن من إحباط محاولة تهريب (191.5) كجم من الحشيش وذلك بعد اكتشافها مُخبأة بطريقة فنية في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ، بحيث وُضعت كمية الحشيش بين أعواد من القصب، وذلك بقصد التمويه على المفتش.

جمرك ميناء جازان يحبط عملية تهريب

وأضافت أن جمرك ميناء جازان تمكّن أيضًا من إحباط محاولة تهريب (115) كيلوجرام من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية داخل الصندوق الخلفي لإحدى الشاحنات.

وأكدت الهيئة على أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع، والوقوف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب إدخال مثل هذه الممنوعات أو غيرها.

ونوهت الهيئة بالدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة ومنافذها الجمركية من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، ومن ذلك تهيأة جميع المنافذ بالوسائل التقنية الحديثة التي ساعدت في كشف وإحباط العديد من محاولات التهريب.



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