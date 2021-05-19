إحصائية تظهر تفوق الهلال ومعاناة الأهلي بالدور الثاني

المواطن - مروة نبيل

يسير الهلال بشكل مميز خلال منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يُعاني النادي الأهلي من تراجع شديد.

الهلال يتألق والأهلي يُعاني

ويُعد التعاون الأكثر حصدًا للنقاط في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، أكثر من الهلال الذي جمع 22 نقطة، مع فارق خوض سكري القصيم لمباراة أكثر.

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقل من حقق النقاط خلال منافسات الدور الثاني برصيد 9 نقاط.

كلاسيكو اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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