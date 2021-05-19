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إحصائية تظهر تفوق الهلال ومعاناة الأهلي بالدور الثاني
قبل مباراتهما اليوم في الجولة الـ27

إحصائية تظهر تفوق الهلال ومعاناة الأهلي بالدور الثاني

2021/05/19
الساعة 4:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إحصائية تظهر تفوق الهلال ومعاناة الأهلي بالدور الثاني جانب من مباراة سابقة - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

يسير الهلال بشكل مميز خلال منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يُعاني النادي الأهلي من تراجع شديد.

الهلال يتألق والأهلي يُعاني

ويُعد التعاون الأكثر حصدًا للنقاط في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، أكثر من الهلال الذي جمع 22 نقطة، مع فارق خوض سكري القصيم لمباراة أكثر.

الهلال
لاعبو الزعيم

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقل من حقق النقاط خلال منافسات الدور الثاني برصيد 9 نقاط.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الأهلي – المصدر spl

كلاسيكو اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

الهلال والأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


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