إحصائية سلبية لـ الأهلي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراته ضد التعاون اليوم.

الأهلي يُعاني

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُعاني دفاعيًا في المباريات الأخيرة خارج ملعبه.

ولم يُحافظ الراقي على نظافة شباكه في آخر 11 مباراة خارج أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واهتزت شباكه بأكثر من هدفين خلال آخر 6 مواجهات، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد التعاون اليوم.

التعاون ضد الأهلي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع بـ41 نقطة.

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