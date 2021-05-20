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إحصائية سلبية لـ الوحدة بدوري محمد بن سلمان
قبل مباراته ضد ضمك اليوم

إحصائية سلبية لـ الوحدة بدوري محمد بن سلمان

2021/05/20
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إحصائية سلبية لـ الوحدة بدوري محمد بن سلمان جانب من مباراة سابقة - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة دفاعيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته أمام ضمك اليوم.

الوحدة يُعاني

ولم يحافظ الوحدة على نظافة شباكه في آخر 14 مباراة خاضها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد ضمك.

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن آخر مرةٍ حافظ فيها فرسان مكة على نظافة شباكه كانت ضد ضمك تحديداً في الجولة الـ13.

الوحدة ضد ضمك
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

فرسان مكة يُلاقي ضمك اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره ضمك اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد فرسان مكة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك صاحب المركز الـ15 وقبل الأخير.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl


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