إحصائية سلبية لـ الوحدة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة دفاعيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته أمام ضمك اليوم.

الوحدة يُعاني

ولم يحافظ الوحدة على نظافة شباكه في آخر 14 مباراة خاضها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد ضمك.

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن آخر مرةٍ حافظ فيها فرسان مكة على نظافة شباكه كانت ضد ضمك تحديداً في الجولة الـ13.

فرسان مكة يُلاقي ضمك اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره ضمك اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد فرسان مكة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك صاحب المركز الـ15 وقبل الأخير.

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