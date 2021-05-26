إدارة التحريات المالية في أمن الدولة تواجه غسل الأموال للحفاظ على اقتصاد الوطن

المواطن - الرياض

أكدت رئاسة أمن الدولة أن الإدارة العامة للتحريات المالية تعمل على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده.

تعمل الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده. pic.twitter.com/fAVua6MuLn — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) May 25, 2021

غسل الأموال:

ونشرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو استعرضت خلاله مهام إدارة التحريات المالية للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده، ومنها جرائم غسل الأموال ومحاولة الإبقاء المشروعية عليها بطرق مختلفة، محذرة من هذه الجريمة والحرص عند تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع جهات غير موثوقة.

شارك الخبر







شارك الخبر