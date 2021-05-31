إستراتيجيات وخطط عمل في الاجتماع الأول لمجلس أمناء إكرام الموتى

المواطن - الرياض

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أنه تم بفضل الله عقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “إكرام الموتى”.

إستراتيجيات وخطط:

وأوضح الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الاجتماع جاء بحضور أعضاء المجلس، حيث تم استعراض ومناقشة الإستراتيجيات وخطط العمل وآليات التنفيذ الهادفة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لذوي المتوفى وأتمتة الإجراءات وتمكين المشاركة المجتمعية وفق إطار منظّم.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قد دشن بحضور وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي، مؤسسة إكرام الموتى الأهلية.

تكريم الميت:

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذا يأتي انطلاقًا من المبادئ الإسلامية في تكريم الميت، حيث تتولى المؤسسة إجراءات إكرام المتوفى ابتداء من التجهيز حتى إصدار شهادة الوفاة؛ تخفيفًا على ذويه ومساندة لهم.

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