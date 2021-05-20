إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار من جانب واحد في قطاع غزة

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام رسمية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن مجلس الأمن الإسرائيلي وافق على وقف إطلاق النار من طرف واحد في قطاع غزة.

وقف إطلاق النار

ووفقًا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، تبدأ إسرائيل غدًا وقفًا لإطلاق النار أحادي الجانب.

وأوضحت أن “مجلس الأمن الإسرائيلي صوت اليوم على وقف إطلاق النار من طرف واحد وأنه سيتم إبلاغ مصر بذلك”.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات هو الذي أجرى المفاوضات مع الوسطاء المصريين بهذا الخصوص.

تحرك لوقف إطلاق النار

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن “هناك تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأنها تبدو مشجعة”.

وأضافت: “اطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار. هذا مشجع بالطبع”.

من جهته، ذكر البيت الأبيض في بيان منفصل، أن الرئيسين بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي بحثا في اتصال هاتفي “الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار يضع نهاية للقتال في إسرائيل وغزة”.

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