إشادة بدعم خالد بن فهد لصفقة تاليسكا

المواطن - مروة نبيل

نال عضو شرف نادي النصر، الأمير خالد بن فهد، إشادة كبيرة بعد دعمه صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد ارتباط اسمه بالانضمام إلى الهلال خلال الفترة الماضية.

النصر يحسم صفقة تاليسكا رسميًّا:

وأعلن نادي النصر، الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، بعد الأنباء التي ترددت عن رغبة الهلال في ضمه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك تاليسكا مسيرة مميزة وخبرة كبيرة، ما حيث إنه بدأ مسيرته في صفوف باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى بشكتاش التركي، ويتألق حاليًّا مع جوانجزو الصيني، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إشادة كبيرة بدعم خالد بن فهد:

وأثنى النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، بالدعم الكبير الذي يُقدمه الأمير خالد بن فهد لنادي النصر خاصة بعد حسمه لصفقة تاليسكا، مؤكدين أن العالمي سيُسدد ديونه خلال الفترة المقبلة، وسينجح في تسجيل اللاعبين.

وقال محمد العنزي: “عندما يكون خلف النصر رمز مثل الأمير خالد بن فهد تجد الفكر والمال والتخطيط السليم.. نادي الهلال كان يفاوض اللاعب لأربعة أشهر والنصر خلصها في يومين.. حتى الفيديو جاهز في الهلال”.

وواصل محمد العنزي تصريحاته قائلًا: “أنا أثق أن الديون ستسدد والنصر سوف يسجل لاعبين لوجود الرمز الكبير الأمير خالد بن فهد ورجال يعملون في الخفاء لا يريدون ذكر اسمهم”.

وتحدث طارق النوفل قائلًا: “مبروك للنصر هذه الانتفاضة.. انتصار المفاوض النصراوي على الهلالي، ومعلومتي أكيدة أن الهلال فاوض اللاعب.. اللاعب تتمناه كل الأندية ليس الهلال فقط”.

وأضاف طارق النوفل خال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “النصر مشكلته ليست مالية وسوف يسجل والآن يعيش في أفضل مراحله.. قضية النصر هي تنظيمية.. العام الماضي الكل توقع النصر يكتسح”.

وفي السياق ذاته، علق جمال عارف قائلًا: “صفقة مميزة للنصر واللاعب يلعب في أكثر من مركز.. نتمنى أن يكون هناك رمز مثل الأمير خالد بن فهد في كل الأندية.. أعتبر النصر من أكبر الأندية”.

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