إصابة السومة قد تُنهي موسمه

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بفترة صعبة وذلك بعد توديع دوري أبطال آسيا من مرحلة دور المجموعات.

وتلقى الأهلي ضربتين بخروجه آسيويًا إضافة لإصابة النجم السوري عمر السومة بوقت مهم في الموسم، مما أدى لغيابه عن مواجهة الدحيل القطري الأخيرة.

إصابة قد تنهي موسم السومة

وكان الأهلي أكد على أن السومة يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وسيحتاج إلى 21 يومًا وذلك من أجل علاج النجم السوري، ولكن نوعية هذه الإصابات قد تتخطى 3 أسابيع، مما يعني أن موسم السومة مع الراقي قد يكون انتهى بنسبة كبيرة.

وسيكون غياب السومة عن مباريات الأهلي بمثابة صدمة كبرى للراقي الذي لا يوجد أمامه إلا مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لإنهاء الموسم بمركز متقدم في جدول ترتيب دوري المحترفين.

المباريات التي سيغيب عنها السومة

ومن المتوقع كذلك غياب السومة عن مباراة التعاون بالجولة الـ26 يوم الجمعة المقبلة إضافة لـ مباراة الهلال يوم 19 مايو الحالي بالجولة الـ28 دوريًا.

واعتمد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب في مباراة الدحيل القطري على المهاجم الشاب هيثم عسيري، الذي سجل هدف التعادل للراقي في شباك الفريق القطري.

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