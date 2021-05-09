إصابة امرأة وطفل جراء إطلاق نار بميدان تايمز سكوير في نيويورك

المواطن - متابعة

أصيبت امرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية، فيما تقرر إغلاق الميدان.

وأفادت شبكة NBC الأمريكية بإصابة امرأة وطفل بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير، ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين في الشرطة قولهم: إن “امرأة وطفلًا صغيرًا تعرضا لإطلاق نار في تايمز سكوير عند الساعة الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي”.

وأوضح المسؤولون أن “المرأة أصيبت بعيار ناري في ساقها، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى بلفيو، وإصابتهما ليست خطرة”.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر “تويتر”: إن إطلاق النار وقع بالقرب من شارعي W 44th و7th Avenue، ودعت الأهالي إلى تجنب المنطقة؛ بسبب تطويقها لإجراء التحقيقات والبحث عن الجاني.

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