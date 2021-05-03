إصابة فاران تصدم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين، في بيان له تفاصيل إصابة مدافعه الفرنسي رفائيل فاران، وذلك قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي.

ريال مدريد يواجه تشيلسي في إنجلترا

وسيواجه الريال، فريق تشيلسي في إياب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، حيث يسافر الريال لخوض المباراة في ملعب ” ستامفورد بريدج” في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأكد ريال مدريد في بيانه، أن فاران يعاني من إصابة عضلية في القدم اليمنى، كما لم يحدد النادي مدة غيابه عن المباريات.

وكانت وسائل إعلامية إسبانية ذكرت أن فاران قد يغيب لمدة تتراوح من 10 إلى 12 يومًا مما يعني أنه لن يواجه تشيلسي وإشبيلية بالفترة المقبلة.

وبعد مباراة الريال ضد أوساسونا، سيلعب ريال مدريد الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني ضد فريق إشبيلية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة يوم الأحد المقبل.

نتيجة مباراة الذهاب

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان تعادل بهدف لمثله مع فريق تشيلسي في ذهاب دور نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو ” معقل الريال.

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