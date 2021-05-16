إصابة مؤلمة لـ نجم الأهلي ضد صن داونز

المواطن - محمد سمعه

كشف المهاجم المصري محمد شريف لاعب الأهلي المصري، عن حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حارس صن داونز يدخل في ظهر محمد شريف بحذائه

وكان الحارس الأوغندي أونيانجو حارس صن داونز تدخل بقوة على ظهر محمد شريف، مسقطًا الأخير في منطقة جزاء صن داونز لكن الحكم السنغالي ماجوايت نداي تغاضى عن احتسابها ركلة جزاء لـ مصلحة محمد شريف.

ونشر محمد شريف، بعد المباراة صورة عبر خاصية Story في الإنستجرام لـ ظهره والإصابة واضحة عليه ليضع على الصورة عدة علامات استفهام مبديًا سبب اندهاشه، وذلك بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لـ مصلحته في المباراة.

ثنائية لـ الأهلي ضد صن داونز في جولة الذهاب

وكانت مباراة الأهلي ضد صن داونز في جولة الذهاب، انتهت أمس السبت بفوز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما كل من طاهر محمد طاهر واللاعب صلاح محسن في الدقيقتين الـ23 والـ88 على الترتيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز يوم السبت المقبل في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي وصن داونز، سيواجه المتأهل من مباراة شباب بلوزداد الجزائري والترجي الرياضي التونسي في مباراتي نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وتُعد مباراة الأهلي ضد صن داونز، ثالث مواجهة تُقام بين الفريقين في دور ربع النهائي بـ دوري أبطال إفريقيا في آخر 3 سنوات، حيث سبق لهما أن التقيا في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2019، ونسخة 2020، وفي نسخة العام الحالي.

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