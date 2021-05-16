إصابة نجم التعاون قبل مباراة الهلال الحاسمة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون، اليوم الأحد، عن إصابة أحد لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب مدافع التعاون عن التدريبات:

وكشف الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن مدافع الفريق، أحمد عسيري غاب عن تدريبات الفريق اليوم؛ بسبب معاناته من آلام مفصل القدم حيث تواجد بسببها في العيادة الطبية للفريق.

ويستعد سكري القصيم، لمواجهة الهلال في مباراة مقدمة من يوم الثلاثاء 25 مايو، لتُقام يوم الأحد 23 مايو بسبب مشاركة سكري القصيم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد نادي الفيصلي في موعد سيُحدد بوقت لاحق.

طريقتان أمام سكري القصيم للتأهل لـ أبطال آسيا:

وفي سياق آخر وبعد فوز التعاون على الرائد في ديربي القصيم بنتيجة هدفين لهدف بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبح يُوجد طريقتان لسكري القصيم للتأهل لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل.

الطريقة الأولى تكمن في إنهاء الموسم بالمركز الثالث خاصة أن أول 3 فرق تتأهل لـ دوري أبطال آسيا، أما الطريقة الثانية هي الفوز بلقب كأس الملك على الفيصلي.

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