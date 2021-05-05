إضافة التغطية التأمينية لـ كورونا للمعتمرين القادمين من الخارج

المواطن - الرياض

أضافت وزارة الحج والعمرة التغطية التأمينية لفيروس كورونا المستجد لوثيقة منتج تأمين العمرة، الخاص بالمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

تفاصيل التغطية:

وأوضح إنفوجرافيك نشرته الوزارة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تغطية مخاطر كورونا تشمل 6500 ريال تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة– لا سمح الله- و450 ريالًا لكل يوم تكاليف الإقامة بالحجر الصحي لمدة أقصاها 14 يومًا.

وكذلك 650 ألف ريال التغطية العلاجية في حال إصابة المعتمر- لا سمح الله.

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