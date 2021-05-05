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إضافة التغطية التأمينية لـ كورونا للمعتمرين القادمين من الخارج
تشمل 650 ألف ريال تغطية علاجية في حال الإصابة

إضافة التغطية التأمينية لـ كورونا للمعتمرين القادمين من الخارج

2021/05/04
الساعة 11:14 مساءً
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إضافة التغطية التأمينية لـ كورونا للمعتمرين القادمين من الخارج
المواطن - الرياض

أضافت وزارة الحج والعمرة التغطية التأمينية لفيروس كورونا المستجد لوثيقة منتج تأمين العمرة، الخاص بالمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

تفاصيل التغطية: 

وأوضح إنفوجرافيك نشرته الوزارة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تغطية مخاطر كورونا تشمل 6500 ريال تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة– لا سمح الله- و450 ريالًا لكل يوم تكاليف الإقامة بالحجر الصحي لمدة أقصاها 14 يومًا.

وكذلك 650 ألف ريال التغطية العلاجية في حال إصابة المعتمر- لا سمح الله.


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‎تعليق واحد

  1. عبد العزيز الحربي

    احد سمع عن بنك تجارة كابيتال بالامارات ؟ اشتركت معهم معم ب 10 الاف وحولوا لي 62 الف بعد شهر من الاشتراك يقولون في حماية على راس المال ؟ هل يعقل؟ احد جربهم؟ سمع عنهم؟اروجوا الافادة

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