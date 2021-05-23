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إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين
استمرارًا للجهود المبذولة للاستثمار في الطاقات الشابة

إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين

2021/05/23
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين
المواطن - الرياض

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الأحد، إطلاق برنامج واعد أحد برامج الشركة الوطنية للإسكان.

طاقات شابة:

وأكد الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذا يأتي استمرارًا للجهود المبذولة للاستثمار في الطاقات الشابة؛ حيث سعد اليوم بإطلاق البرنامج.

برنامج واعد: 

ولفت إلى أن “واعد” يسعى لتأهيل المتميزين من أبنائنا وبناتنا لسوق العمل بالتعاون مع شركائنا من المطورين العقاريين، لتستمر مسيرة البناء وفق رؤية المملكة 2030.

إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين - المواطن

إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين - المواطن


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