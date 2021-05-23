إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين

المواطن - الرياض

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الأحد، إطلاق برنامج واعد أحد برامج الشركة الوطنية للإسكان.

طاقات شابة:

وأكد الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذا يأتي استمرارًا للجهود المبذولة للاستثمار في الطاقات الشابة؛ حيث سعد اليوم بإطلاق البرنامج.

برنامج واعد:

ولفت إلى أن “واعد” يسعى لتأهيل المتميزين من أبنائنا وبناتنا لسوق العمل بالتعاون مع شركائنا من المطورين العقاريين، لتستمر مسيرة البناء وفق رؤية المملكة 2030.

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