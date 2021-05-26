قتلى ومصابون جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

المواطن - الرياض

طوقت فرق الشرطة الأمريكية منطقة في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد سماع دوي إطلاق نار.

وبحسب مصادر إعلامية محلية سقط عدد من القتلى وأصيب آخرون عندما أطلق مسلح النار في ساحة بمدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم .

وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا أن الواقعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، إضافة إلى مقتل مطلق النار, مشيرًا إلى أن الشرطة لا تستطيع الآن تأكيد العدد للمصابين والقتلى، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات بشأن الواقعة في وقت لاحق.

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