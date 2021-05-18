إطلاق نار وصواريخ على الحدود بين إسرائيل ولبنان

المواطن - متابعة

أعلنت إسرائيل أن 5 صواريخ أطلقت باتجاهها من لبنان، ليل الاثنين، إلا أنها سقطت جميعًا داخل الأراضي اللبنانية.

إطلاق نار:

وأطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، بعد سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

ملاجئ:

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، الدخول إلى الملاجئ المحصنة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل، قرب الحدود الجنوبية للبنان.

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