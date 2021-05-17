إعادة البث الحي لمناطق الإجراءات عبر تطبيق جسر الملك فهد

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة جسر الملك فهد أنه تم إعادة البث الحي لمناطق تطبيق الإجراءات الاحترازية في تطبيق جسر الذي أطلقته المؤسسة على الهواتف الذكية.

ودعت المؤسسة مستخدمي تطبيق جسر إلى تحديث نسختهم من خلال متجر تطبيقات آبل فيما يتم العمل على تحديث نسخة الآندرويد.

27 مسارًا في جسر الملك فهد

من جهة أخرى أنهت منافذ الجوازات بالمنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال المسافرين، تنفيذًا لأمر رفع منع السفر عن المواطنين، الذي يبدأ تنفيذه من الواحدة صباح اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية، العقيد معلا العتيبي، في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن جسر الملك فهد يحظى بكثافة عالية من المسافرين، وأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم الانتهاء من زيادة عدد الكبائن، منها 10 في قسم المغادرة.

وتابع العتيبي: الآن أصبح هناك 27 مسارًا يوجد بها جميع الزملاء سواء الضباط أو الأفراد لإنهاء جميع إجراءات المسافرين، وفق التعليمات”، مؤكدًا أنه حسب توجيهات أمير المنطقة الشرقية، هناك حرص على سرعة الإنجاز دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

شروط السفر من السعودية إلى البحرين

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة؛ فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية:

أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافيًا، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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