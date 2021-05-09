إغلاق أكبر مول تجاري في حفر الباطن لمخالفة الإجراءات الاحترازية

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

‏أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي في تويتر عن إغلاقها لمجمع تجاري في حفر الباطن لمخالفته الإجراءات الاحترازية التي تسببت بازدحام العملاء وتجاوزهم العدد المخصص للطاقة الاستيعابية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في حفر الباطن

‏ورصدت عدسة “المواطن” إغلاق جميع بوابات المول وعدم إدخال أي متسوق، ويضم المول عددًا كبيرًا من المحال التجارية والسينما والكافيهات والمطاعم ومركز ألعاب ترفيهية للأطفال.

كما أعلنت وزارة التجارة تشديد الرقابة بشكل صارم على المولات والمراكز والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين والتي تصل إلى إغلاق المنشأة التجارية لستة أشهر، والإحالة للنيابة العامة.

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