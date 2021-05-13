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إغلاق 249 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض
تنفيذ 22 ألف جولة رقابية خلال 5 أيام

إغلاق 249 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض

2021/05/13
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إغلاق 249 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض
المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق 249 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض.

22 ألف جولة رقابية:

ونفذت أمانة منطقة الرياض نحو 22 ألف جولة رقابية خلال الأيام الـ5 الماضية؛ للتأكد من ضوابط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

رصد نحو 1741 مخالفة:

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد نحو 1741 مخالفة، فضلًا عن إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات، وتجمعات للعاملين والزبائن.

إغلاق 249 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض - المواطن


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