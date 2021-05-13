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إغلاق 39 مسجدًا في 4 مناطق بسبب كورونا
وصل مجموع ما تم إغلاقه 1168 مسجدًا

إغلاق 39 مسجدًا في 4 مناطق بسبب كورونا

2021/05/13
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إغلاق 39 مسجدًا في 4 مناطق بسبب كورونا
المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، يوم أمس الأربعاء، 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يومًا، 1168 مسجدًا تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

إجراءات احترازية: 

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

 


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